【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據最新公布的數據，南韓8月通膨超出市場預期，仍然處於9年高點，而第二季經濟成長率獲得上修，並創下10年新高。

　由熱浪來襲導致生鮮食品價格持續高漲，以及受到石油產品、房租和服務價格不斷升高影響，南韓8月通膨居高不下。

　南韓統計局周四公布，8月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.6%，漲幅與7月持平，並超出經濟學家預估的年漲2.3%。

　8月CPI高達2.6%的漲幅最早出現在5月，創下了2012年4月以來新高。

　南韓的消費者通膨已連續第5個月超過央行所設定的2%目標。

　與7月相比，南韓8月CPI上揚0.6%，創下今年1月以來最大月漲幅，並超出市場預估的月漲0.3%和7月的月漲0.2%。

8月核心CPI年漲1.3%，創下2018年6月來最大年漲幅，並超出7月的年漲1.2%。

　此外，南韓央行周四公布第二季經季調後國內生產毛額（GDP）季增0.8%，略高於先前估算的季增0.7%。

　第二季GDP成長率獲得調升，主要因為民間消費季增3.6%，優於先前估值（季增3.5%），以及設備投資季增率從0.6%大幅上修至1.1%。

　建築投資下滑2.3%，較初值（季減2.5%）緩和。第二季出口季減2.0%，和初值一致。

　第二季GDP終值較去年同期成長6.0%，優於先前估值（年增5.9%），並創下10年來最大年增幅。

　由於持續膨脹的消費者債務使經濟面臨新威脅，南韓央行上周宣布升息1碼，至0.75％，為近3年來首次採取行動，在所有亞洲主要央行中，率先從疫情期間的貨幣政策轉向。

　南韓央行已經將2021年的通膨預漲從1.8%上修至2.1%，並預估2022年通膨率為1.5%。

　根據路透社所做的調查，所有受訪的18位分析師均預期南韓央行明年將進一步升息，其中10位預期到明年底央行基準利率為1.25%。

(時報資訊)

#南韓 #通膨 #GDP #CPI #升息

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