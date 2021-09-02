韓國政府周四（2日）發布第二季國內生產毛額（GDP）修正值，經季節因素調整後季增0.8％，高於初估的0.7％增幅。如與上年同期相比，第二季GDP也從初估的5.9％上修到6％，為10年來最大增幅。
第二季經濟成長上調，主要是民間消費與設施投資強勁帶動，兩者各自增長3.6％與1.1％。韓國央行曾在上月26日重申將維持今年經濟成長估值為4％不變，並預測第二季到第四季單季成長增幅都能超過0.5％。
此外韓國政府還在同一天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.6％，不僅連5個月高於2％，並持續維持在9年高點。
(時報資訊)
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