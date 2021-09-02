康健人壽長期致力發展金融科技（FinTech），投入資源運用創新科技以協助提升整體客戶體驗，今年首度獲得保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards）的2021「年度最佳AI創新獎」！自2020年開始，康健人壽將AI技術導入至日常理賠作業流程中，有效地降低理賠個案的風險評估成本，加快理賠處理速度，讓保戶擁有更佳的保險理賠體驗。

保險業亞洲獎為亞太地區深具影響力之Charlton Media Group所屬專業金融雜誌《保險業亞洲雜誌》每年所頒發的獎項，旨在表彰亞太地區最傑出的保險公司，今年邁入第6屆，累積超過24國、百家企業參與。保險業亞洲獎邀請亞太地區熟悉保險領域的會計師事務所代表擔任評審，評選流程嚴謹，評選標準包括獨特性、創新性、有效性、影響力、環境應變力等。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，非常榮幸今年獲得此項殊榮，這代表康健人壽長期致力於了解台灣客戶需求並提升服務品質的努力獲得肯定。近年來，AI的相關應用與金融科技（FinTech）浪潮席捲全球，康健人壽內部大數據團隊開發出AI理賠風險評估系統（以下簡稱理賠AI），透過大數據分析來自動評估理賠風險級別，提升審核的準確率及效率，確保保戶能夠獲得最快速且及時的保障。

過去保戶的理賠審核，完全仰賴理賠人員專業理賠知識及經驗進行風險評估與控管，審核結果可能因理賠人員之經驗而有所差異。而康健人壽打造的理賠AI，透過全面分析理賠歷史數據，並運用機器學習演算法精準找出理賠風險評估關鍵因素，持續精進及優化理賠AI的風險辨識能力。同時，將理賠AI判讀結果導入日常理賠作業流程中，成功建構出人機協作模式，讓理賠人員有更多時間可以專注在高風險理賠個案的審核，並加速一般理賠個案之處理時效，不僅確保整體理賠審核標準的一致性及品質，亦提升保戶的保險理賠體驗。

康健人壽將持續投入資源在保險數位化，透過創新科技的研發及運用，推出更多符合客戶需求的創新健康保障及便利優質服務，讓客戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

(時報資訊)