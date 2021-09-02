大和資本證券指出，台積電針對全製程漲價，將有助未來面臨庫存調整時能安然度過獲利波動時期，升評「優於大盤」，終結過去約一年以來的中立觀點，並將推測合理股價預期從595元，調升至666元。

大和資本坦言，因台積電與各客戶的定價方案複雜，相當不容易精準預測漲價幅度，因此，透過以下各種情境分析，來推估台積電在各漲價條件下，獲利將會出現什麼樣的變化。

隨台積電漲價效應於2022年開始發酵，在大和資本的基本假設中，以成熟製程單位售價調漲高個位數百分點幅度、先進製程單位售價調漲低個位數百分點幅度為基礎，得出台積電2022年每股純益28.4元，並賦予666元推測合理股價的結論。

然要是採用成熟製程單位售價調漲20％、先進製程單位售價調漲10％為推論基礎，台積電年度每股純益將會是極為可觀的35元，以未來四季合計每股純益25倍本益比作為評價方法，樂觀情況下的股價預期上看760元。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出，經過市場研究後，研判台積電漲價出於三大原因：一、在供應鏈狀況失控之前，先一步進行庫存管理。二、重新調整供應鏈中的價值主張，鞏固其結構性毛利率與獲利能力。三、在5G與人工智慧的獨特需求趨勢中，篩選出優質客戶。

(時報資訊)

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