【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數217.69點，漲1.26點；總計329家漲、275家跌、97家持平；委買6755970張、委賣4160312張；總成交值520.13億元。

(時報資訊)

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