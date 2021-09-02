【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17476.47點，漲2.48點；總計333家漲、488家跌、124家持平；委買25604677張、委賣17114041張；總成交值1454.34億元。

(時報資訊)

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