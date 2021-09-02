【時報-盤中焦點股】1.聯電(2303)：漲價題材續熱，昨三大法人聯手擴大買超59389張，昨夜ADR也強漲4.22%，今早股價再漲逾2.5%、觸及66.2元。
2.麗清(3346)：昨獲外資回補買超130張，盤初股價漲約1.7%，重回月線之上。
3.新鋼(2032)：昨外資轉賣超902張，盤初股價跌約4.5%，回測5日線。
4.南電(8046)：旺季需求點火，高檔整理愈墊愈高，今早一度突破430元、創下1個多月高點。
5.勤凱(4760)：7月營收連續11個月創新高，8月成績受期待，盤初一度漲約3%，挑戰125元。
6.三地開發(1438)：房市增溫挾百億新案淘金，開盤後一度大漲逾7%，再創本波高價。
7.和椿(6215)：台積電三奈米供應商，受惠半導體市場正熱，早盤走揚逾2%，企圖突破盤整區間。
8.信邦(3023)：8月營收將公布，法人看好Q3業績有望挑戰新高，股價谷底翻，早盤反彈近3%。
9.藥華藥(6446)：突遭關禁閉，積極與櫃買溝通說明，今獲買盤力挺急拉大漲6%，重登90元、季線與半年線。
10.友華(4120)：投資康霈1.68億攻醫美，早盤歡慶大漲6%，重返季線。
11.合晶(6182)：產能滿載，第四季展望正向，獲外資連3買相挺，今放量彈漲3%，登1個月高價。
12.金可-KY(8406)：喜迎雙11，手上訂單成長估3成，近日獲內資偏多操作，早盤放量走揚4%。
13.玉晶光(3406)：重金布局新產能，擬再斥資12.6億元新設茂晶光電（廈門），持續獲多方點火，早盤走揚3%，重返季線關。
14.龍燈-KY(4141)：Q2轉盈利多續發酵，早盤放量觸頂，站上近4月高。
15.凌陽(2401)：攻車用晶片，唱旺到明年，盤初上漲近4%，觸及45.35元。
16.矽力-KY(6415)：董座喊話明年營運看增三成，股后高點不設限，股價續漲3.5%，登4475元歷史高價。
17.信驊(5274)：訂單看到2022年底，晨盤飆漲逾4%。
18.祥碩(5269)：產業利多一籮筐，三大法人連日買超，盤初高漲逾6.5%，飆上波段新高價。
19.驊訊(6237)：8月績昂，接單旺到年底，盤初逾4.5%，一度摸及133元。
20.萬海(2615)：甩三大法人昨轉買超，多方不氣餒，晨盤翻紅漲3%。
21.勤美(1532)：鑄件、營建兩大事業體回穩，今年獲利可望優於去年，早盤續漲逾1%。
22.微星(2377)：筆電需求仍在、五倍券加持，H2銷售看旺，早盤漲近1.9%、收復月線。
23.中租-KY(5871)：攜漢翔發展綠能，高雄太陽能電廠啟用，早盤挑戰站回5日線。
24.亞德客-KY(1590)：氣動產業正向，外資終結連4日賣超，早盤漲逾4.5%。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)