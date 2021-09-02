【時報記者王逸芯台北報導】矽力-KY(6415)第二季毛利率彈升到53.4%，下半年看好營收逐季成長，全年營收成長預計落在20~30%，且2022年在新品和產能增加下，也將持續看好，矽力-KY今震盪開出，隨即拉高，一度再創天價4415元。

矽力-KY第二季營收為52.6億元，毛利率跳增至53.4%，營益率為31.4%，每股獲利為16.28元，營運表現符合市場預期。累計上半年合併營收94.38億元，歸屬母公司稅後淨利25.41億元，年成長76.5%，每股獲利達27.07元，平均毛利率50.9%。

矽力-KY上半年毛利率提升，主要是工業類如資料中心新產品持續擴展，毛利率較高，把有限的產能聚焦在高端工業類、消費類、網通、車用，需求超過供給，有利於定價環境，Gen3比重也會成長。

展望下半年，矽力-KY預計仍受限於產能，下半年營收約相較上半年成長約10%，會呈現逐季成長。以產能來說，矽力-KY預計，到2022年8吋仍然緊張，產能增加也不多，2022年底有機會開始有12吋的新加入，整體產能就會提升。

矽力-KY第四季會有車用、通訊有新產品貢獻，PC產品會比較弱，2021年產能成長約20%，全年營收預計成長20~30%，矽力-KY看好未來12個月成長來自於工業及網通、車用，車用則為3-5年成長，Gen3及高端市佔率提高，未來毛利率目標為48-53%。

(時報資訊)

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