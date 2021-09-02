4680 電池是特斯拉在電動車市場站穩腳步的重要武器，最新就有傳言指出，為確保 4680 電池供應充足，特斯拉正努力擴增供應夥伴陣容，除了松下和傳聞中的 LG、三星，還有二家大陸電池廠也在特斯拉口袋名單內。

來自大陸 36氪網站的報導，指特斯拉正與大陸電池廠億緯鋰能進行洽談，打算讓億緯鋰能成為 4680 電池的供應夥伴；此合作案還在早期商談階段，後續可能的合作方式之一，將是特斯拉負責設計電池、億緯鋰能代工生產。

除了億緯鋰能，據報特斯拉也已經在和 LG 化學、寧德時代針對 4680 電池的合作案進行洽談。

本身早已是特斯拉主要電池供應商的寧德時代，除了已大量供應磷酸鐵鋰電池給特斯拉，同時也正積極研發大型圓柱電池，據稱研發項目名稱叫做「金箍棒」。

還有一家大陸電池廠比克電池，雖然目前不在特斯拉洽談的 4680 電池供應鏈名單當中，但據報也已經主動找上特斯拉，希望能成為電池供應夥伴。

特斯拉計畫在許多新車上都採用 4680 電池，包括 Model Y、Cybertruck、Semi、甚至是未來的 Roadster 等，統統都得用上這個全新電池設計。尤其馬斯克也提過，限制特斯拉增長的將是電池供應量，因此特斯拉尋找更多電池夥伴都屬合情合理，只是這些傳聞都沒有獲得特斯拉或供應商的回應，事情如何發展仍充滿變數。

(時報資訊)