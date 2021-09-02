中國外交部官網消息，9月1日，中國國務委員兼外長王毅應約視頻會見正在天津進行中美氣候變化磋商的氣候問題特使凱瑞，王毅直指美方對中國作出了重大戰略誤判，導致中美關係陷入困難，並就當前中美關係提出3項要求。凱瑞表示，美方願同中方相互尊重，加強溝通對話。

王毅表示，中美作為兩個大國，合作是唯一正確的選擇，也是國際社會的殷切期待。中美曾在雙邊領域以及氣候變化等重要國際和地區問題上開展了富有成果的對話合作，給兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也帶來一個重要啓示，即雙方應相互尊重、求同存異、互利共贏。

王毅說，近年來，中美關係急轉直下，大幅滑坡，面臨嚴重困難，究其原因是美方對中國作出了重大戰略誤判。

王毅對當前中美關係提出三項要求：一、「解鈴還需繫鈴人」，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；二、應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊賬未了又添新帳；三、應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞單行道。

王毅說，中美氣變合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景。美方希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化。中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

凱瑞表示，美中合作對應對當前緊迫的氣變挑戰至關重要。美方願同中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方的領導力，為推動落實《巴黎協定》目標樹立典範，也為解決美中關係面臨的難題創造機遇。

(時報資訊)