【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4594元，較前一交易日升值0.86分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月2日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4594元，1歐元對人民幣7.6471元，100日元對人民幣5.8672元，1港元對人民幣0.83062元，1英鎊對人民幣8.8931元，1澳大利亞元對人民幣4.7570元，1新西蘭元對人民幣4.5624元，1新加坡元對人民幣4.8035元，1瑞士法郎對人民幣7.0543元，1加拿大元對人民幣5.1158元，人民幣1元對0.64333林吉特，人民幣1元對11.2996俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2293南非蘭特，人民幣1元對179.16韓元，人民幣1元對0.56873阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58073沙特里亞爾，人民幣1元對45.4939匈牙利福林，人民幣1元對0.58967波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9724丹麥克朗，人民幣1元對1.3339瑞典克朗，人民幣1元對1.3464挪威克朗，人民幣1元對1.28386土耳其里拉，人民幣1元對3.0971墨西哥比索，人民幣1元對5.0060泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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