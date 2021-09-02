【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三收紅。亞洲經濟雖然有疲軟跡象，但是有望提出更多刺激措施，同時投資人也卸下對通膨的擔憂。

　周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.24點或0.48%，為473.12點，往476.16的創紀錄高點更接近一步，並為9月首個交易日報出好兆頭。零售股和休閒股表現最好，皆上漲約1.8%。

　北歐航空上漲2.4%。隨著航空旅遊逐步回升，該公司季度虧損有所減少。

　歐元區7月失業如預期下降，消費類股受益。

　擁有時尚品牌Zara的西班牙Inditex集團上漲3.1%，為表現最好的零售個股。摩根大通預測，該公司第二財季業績強勁。

一項調查顯示，歐元區8月製造業成長依然強勁；但供應鏈問題推升了價格，並且流向通膨，可能會影響到近期的貨幣政策。

　歐元區銀行股繼續受惠於公債殖利率的上升。

　歐洲超市集團家樂福大跌5.5%，報15.9歐元。法國首富、LVMH集團董事長Bernard Arnault出售對該公司的5.7%持股。

　法國葡萄酒和烈酒生產商保樂力加(Pernod Ricard)大漲3.7%。受惠於美國和中國需求強勁彈升，該公司全年營業利益成長優於預期。

　法國醫療診斷公司BioMerieux大漲4.0%。該生物技術公司重申全年獲利目標。

(時報資訊)

#歐股 #零售 #休閒 #泛歐

主要市場指數

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