【時報-台北電】9月首個交易日，美股四大指數漲跌參半，那指再創新高、台積電及聯電ADR雙漲；今早美股期指偏多，日韓股市再度分道揚鑣，日股漲、韓股跌。台股昨雖獲外資連4日買超，但電子權值軍團休兵，幾乎整場於低檔震盪，終場小跌16點、惟仍堅守季線，今早空頭續佔上風，三大期指繼續全面開低，9月台指期開盤下跌40點、為17434點，隨後大盤開低18.07點、為17455.92點。在電子權值眾帥續疲、航運族群也回弱之下，大盤仍居低檔整理。

主要權值股表現，台積電(2330)開平為613元、矽力-KY(6415)開低為4,270元、大立光(3008)開低在2,695元、鴻海(2317)持平為111元、聯發科(2454)開高在930元、聯電(2303)開高為65元、面板雙虎彈升。

美股周三在經濟數據好壞不一之下，四大指數漲跌參半，終場道指跌48.2點，或0.14%，收35,312.53點；那指上漲50.15點，或0.33%，收15,309.38點；標普500指數漲1.41點，或0.03%，收4,524.09點；費半指數跌17.8點，或0.52%，收3,399.95點。個股方面，蘋果漲0.45%、迪士尼漲1.20%、美光漲0.027%、高通漲0.30%、開拓重工跌1.35%、雪佛龍跌1.10%、英特爾跌0.72%、應用材料跌1.24%；台積電ADR漲1.22%、日月光ADR持平、聯電ADR漲4.22%、中華電信ADR跌1.62%。

台股周三開啟九月首個交易日，在主帥台積電休憩下，整場電傳多空交戰，多於盤下整理，終場收跌16.3點、為17473.99點，終止連7日收紅，但仍守穩季線，成交金值則略增至3602.13億元。籌碼面，外資買超144.7457億元，投信賣超5.9277億元，自營商買超29.9459億元，三大法人買超168.76億元。

分析師表示，外資連日買超台股，顯示對風險資產偏好程度增加，除了部分權值股領先表態之外，資金也開始往中小型電子股匯聚，預期在多方買盤「且戰且走」的操作策略下，將以具成長趨勢的族群為主，搭配股價位階進場布局。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意