時報-商情早報

1.觀望氣氛濃，周三紐約期金小幅收低。

2.09/01SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.50美分。

3.09/01BDI運費指數為4013.00。

4.LME：09/01期銅收9335.50美元/公噸，跌184.50美元。

5.NYCE：10月棉花漲0.24美分，每磅為94.15美分。

6.NYMEX：10月輕質原油漲0.09美元，每桶為68.59美元。

7.西德州原油上漲0.20美元，每桶為68.63美元。

8.CBOT：9月黃豆粉跌2.70美元，每公噸為343.70美元。

9.09/01TRJ-CRB下跌0.19，為217.98。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)01日收盤均價2.76美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-觀望氣氛濃，周三紐約期金小幅收低；因市場等待官方公布非農就業數據，以及初請失業補助金人數，使投資人多呈觀望態度，令買盤趨於保守，因此期金僅小幅收低，另外白金、鈀金皆跌逾1%；周三(9/1)收盤報價，12月黃金跌2.1美元，報每盎司1816美元，12月白銀漲2.1美元，10月白金跌14.5美元，12月鈀金跌29.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求疲弱，期銅從兩周高點回落；因受新冠疫情復甦影響，有數據顯示8月亞洲和歐洲大部份地區的製造業活動放緩，其中中國公佈8月製造業PMI（採購經理人指數）數據不如預期，降至18個月來低位，而中國約佔全球銅消費量的一半，引發需求疲軟的擔憂，致周三銅價下跌，連帶拖累其餘多數金屬價格均跌。終場周三(9/1)指標期銅下跌184.5美元；期錫下跌357美元；期鎳下跌215美元；期鋅下跌22美元；期鋁下跌28美元；期鉛上漲17.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-觀望氣氛濃，周三歐美原油期貨漲跌互見；據美國能源資訊署(EIA)公布的最新數據顯示，上周美國原油庫存下降720萬桶，優於分析師預估的減少310萬桶；然而石油輸出國組織(OPEC)及盟國組成的(OPEC+)，本周宣布將逐步增加 40萬桶/日的原油產量，投資人將持續關注需求前景，致終場油價錯綜；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.09美元，漲幅0.1%，報68.59美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.04美元，跌幅0.1%，報71.59美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求拖累，周三BDI指數續跌近3%；受到中國鋼鐵產量限制打擊補貨需求，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過2100美元，加上巴拿馬型船運價同步呈跌，拖累波羅的海乾散貨BDI指數續跌近3%；其中最新報價BDI指數下跌119點，收4013點，跌幅2.9%；BCI指數下跌253點，收5666點，跌幅4.3%；BPI指數下跌75點，收作3706點，跌幅2%；BSI指數下跌43點，收作3434點，跌幅1.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周三亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中大阪橡膠連2日反彈上漲，投資人對8 月份亞洲工廠數據疲軟消息逐漸淡化，且日圓走弱，提振以以日元計價的資產，亦吸引低接買盤入場，令期膠持續反彈收漲，其中大阪OSE交易所指標2期貨漲0.8%，報每公斤208.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.3%，報每公斤186美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨持平，收於每噸12865元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨連續收黑，其中玉米期貨跌近 2%，而基準 12 月玉米合約觸及七周低點，因對美國墨西哥灣沿岸航運延誤的擔憂引發一輪多頭平倉，大豆期貨觸及兩個月低點，小麥跟隨走弱趨勢，終場9月大豆跌21美分，報1277.75美分， 9月玉米跌18.50美分，報515.5美分，9月小麥跌5.75美分，報701美分。 (倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供給增加疑慮，周三紐約棉花期貨跌至一周低點；因颶風威脅降低，市場對主要產棉區作物狀況改善，據美國農業部每周作物進展報告顯示，上周70%的棉花作物狀況良好，引發投資人對對棉花供應增加的擔憂，令棉價進一步承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.3%，報每磅94.15美分，12月棉花期貨跌0.3%，收盤每磅92.30美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走跌，顆粒價格表現疲軟，動能表現不足，賣價普遍較低，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌；最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.92%，報4.113美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.49%，報2.821美元；快閃記憶體部份，需求稍顯停滯，整體成交量受限，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.477美元；32Gb MLC下跌0.19%，報價為2.057美元。(呂方維整理)

(商品行情網)

(時報資訊)