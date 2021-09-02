時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/02

黃金 1814.30

白銀 24.14

白金 998.49

鈀金 2440.55

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#黃金 #白銀 #白金 #鈀金

重要商品行情

（更新：2021/09/02）
紐約近月RBOB汽油
2.1109 -0.17
日本近月RSS3橡膠
192.90 -1.90
紐約近月天然氣
4.615 +0.24
紐約近月黃金
1816.0 -2.10
紐約近月輕質原油
68.59 +0.09
BDI綜合指數
4013 -119.00
芝加哥近月黃豆
1277.75 -21.00
芝加哥近月玉米
515.5 -18.50
倫敦三個月期銅
9335.50 -184.50
紐約近月棉花
94.15 +0.24
倫敦三個月期鎳
19332.00 -215.00
倫敦近月布蘭特
71.59 -0.04

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