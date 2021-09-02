【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數216.41點，跌0.02點；總計302家漲、154家跌、95家持平；委買975245張、委賣359204張；總成交值6.46億元。

(時報資訊)

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