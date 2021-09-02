【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17455.92點，跌18.07點；總計312家漲、293家跌、193家持平；委買4041407張、委賣1860091張；總成交值47.43億元。

(時報資訊)

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