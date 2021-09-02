【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210901)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 國泰金(2882) 中信金(2891) 中鋼(2002) 聯電(2303)
晟德(4123) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 日盛金(5820) 英業達(2356)
旺宏(2337) 愛之味(1217) 豐興(2015) 力麒(5512) 群聯(8299)
浩鼎(4174) 中環(2323) 廣明(6188) 台半(5425)
2.連續買超四日的股票：
鴻海(2317) 開發金(2883) 遠東銀(2845) 群益證(6005) 廣達(2382)
力成(6239) 南紡(1440) 中工(2515) 盛群(6202) 凱崴(5498)
立敦(6175)
3.連續買超三日的股票：
富強鑫(6603) 第一金(2892) 方土昶(6265) 中美晶(5483) 合晶(6182)
揚智(3041) 福華(8085) 力致(3483) 富旺(6219)
4.連續買超二日的股票：
佳格(1227) 宏碁(2353) 嘉泥(1103) 亞電(4939) 神盾(6462)
世芯-KY(3661) 達方(8163) 建漢(3062) 聯邦銀(2838) 統一證(2855)
宏捷科(8086) 技嘉(2376) 大同(2371) 精華(1565) 龍巖(5530)
橘子(6180) 智冠(5478) 中石化(1314) 力鵬(1447) 力麗(1444)
京元電子(2449) 鄉林(5531) 國揚(2505) 茂迪(6244) 聯合再生(3576)
偉詮電(2436) 威剛(3260) 精材(3374) 益登(3048) 力旺(3529)
國統(8936) 光環(3234) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 富喬(1815)
燿華(2367) 樺晟(3202) 良維(6290) 均豪(5443) 廣運(6125)
久正(6167) 億光(2393) 久元(6261) 光洋科(1785) 普安(2495)
九豪(6127) 信昌電(6173) 家登(3680) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589)
5.轉賣為買的股票：
網家(8044) 元大金(2885) 亞泥(1102) 群創(3481) 宏達電(2498)
工信(5521) 金居(8358) 聯亞(3081) 創惟(6104) 彩晶(6116)
聯詠(3034) 新光金(2888) 中壽(2823) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
國票金(2889) 金寶(2312) 緯創(3231) 聯發科(2454) 榮運(2607)
太子(2511) 遠雄(5522) 原相(3227) 晶豪科(3006) 穩懋(3105)
台玻(1802) 正隆(1904) 矽統(2363) 致伸(4915) 敦泰(3545)
光罩(2338) 台燿(6274) 精星(8183) 台達電(2308) 鉅祥(2476)
錦明(3230) 中光電(5371) 旺矽(6223) 先進光(3362) 國巨(2327)
台嘉碩(3221) 朋程(8255) 順達(3211) 普誠(6129) 晶焱(6411)
禾瑞亞(3556) 旭品(3325) 富采(3714)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 國泰金(2882) 中信金(2891) 開發金(2883) 王道銀行(2897)
第一金(2892)
電子股：
聯電(2303) 華邦電(2344) 台積電(2330) 定穎(6251) 聯發科(2454)
群創(3481) 南亞科(2408) 旺宏(2337) 京元電子(2449) 聯合再生(3576)
宏碁(2353) 瑞軒(2489)
傳產股：
大同(2371) 中鋼(2002)
(時報資訊)