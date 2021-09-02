【時報記者張漢綺台北報導】看好光學鏡頭應用日益多元，玉晶光(3406)董事會決議擬斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，玉晶光表示，新設公司投資案待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。

儘管智慧型手機市況不佳，智慧手機鏡頭升級趨緩，玉晶光在逐漸站穩蘋果手機鏡頭供應商後，也加大力道佈局AR/VR及車載鏡頭等新興應用，看好AR/VR等前景，玉晶光積極擴充產能，除今年上半年資本支出達20億元，董事會決議再斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，為未來的擴產預做準備。

玉晶光表示，為因應集團永續發展、多角化經營及分工，新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，該公司主要營業項目為光學鏡頭及其零組件之製造及銷售等，待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。

玉晶光經過近幾年積極擴產，目前廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

玉晶光上半年稅後盈餘為3.98億元，年減60%，每股盈餘為3.56元，由於今年順利拿下蘋果iPhone新機所有鏡頭，玉晶光營運隨新機拉貨啟動快速攀升，7月合併營收16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%。

去年中高階鏡頭占玉晶光手機鏡頭比重約15%到22%，玉晶光目標期待今年高階6P到7P鏡頭占比能達到35%到40%。

在AR/VR及車載鏡頭等非手機鏡頭部分，目前AR/VR產品佈局已逐步發酵，玉晶光目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。

(時報資訊)

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