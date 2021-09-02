中國「海上交通安全法」上路，要求核動力船舶等5類外國船艦進入領海向中方報告。美國國務院今天表示，各國應遵循全球通用規則，美方會持續對抗中國非法過度海權主張。

中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會4月通過對「中華人民共和國海上交通安全法」的修法，新規今天上路，要求潛水器、核動力船舶等5類外國船艦進入領海應向中方報告。

由於目前只有美國、法國擁有核子動力航空母艦，分析認為相關條文是指向這些國家的軍艦；學者也認為中國是藉新規表態美國等軍艦不屬「無害通過」。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，事情核心是以規則為基礎的國際秩序，美國堅定認為所有國家，不論大小，都應在領海權上遵循一套全球通用規則。

根據聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，不論是沿海國或內陸國，其船舶均享有「無害通過」（innocent passage）他國領海的權利。只要不損害沿海國的和平、良好秩序或安全，通過就屬無害。

UNCLOS也要求，沿海國不得妨礙外國船舶無害通過領海，包括對外國船舶強加要求，造成否定或損害其無害通過權利的實際後果。

普萊斯說，美方與區域盟友夥伴討論過此事，這不只是印太區域討論中主要一環，也是美國與中方討論對話的主要部分。

普萊斯強調，美國從不避諱對相關事情提出抗議，很多時候也聯合盟友對抗中國非法過度海權主張，「我們會持續這麼做」。

(時報資訊)