【時報記者張漢綺台北報導】中秋烤肉商機增溫，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo《中秋烤肉攻略》即日開跑，集結40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材，包含一次購足的烤肉組合包，以及頂級生鮮肉品，全力搶攻持續升溫的烤肉商機。

中秋節連假將近，富邦媒烤肉商機噴發，旗下momo購物網8月至今生鮮食材買氣年增突破1倍，momo根據銷售觀察，現代人十分講究品味生活，中秋烤肉以能營造質感氛圍的頂級食材受矚目，帶動站上獲得momo老饕美味標章認證的生鮮肉品成熱銷指標；烤盤等備品年增亦高達約2倍。

瞄準持續升溫的烤肉商機，momo《中秋烤肉攻略》即日開跑，號召40大食品指標品牌，提供約500款烤肉食材，包含一次購足的烤肉組合包，以及北海道4S生鮮干貝、美國PRIME皇冠級牛排、智利鮭魚切片等頂級生鮮肉品等；各大餐飲品牌、燒烤名店也紛紛推出「烤肉組合包」搶攻市場，且名店烤肉組合的食材亦走向頂級肉品，或海陸雙享，讓消費者能輕鬆在家享受。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，公司自結7月合併營收約71.7億元，年增39.6%，再創歷年單月新高；累計1至7月合併營收約477.9億元，較去年同期成長32.5%，亦是歷年同期新高。

(時報資訊)

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