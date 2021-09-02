時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/01 08/31 漲跌

10月RSS3 186.00 185.50 +0.50

10月RTSR20FOB 164.10 164.60 -0.50

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#新加坡 #天然橡膠 #RSS

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