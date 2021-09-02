時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.半導體成熟製程一路漲，晶圓三雄毛利率飆升。(工商時報)
2.大陸再祭鐵腕，鐵礦砂價重挫。(工商時報)
3.經長：基本工資不調恐很難。(工商時報)
4.PA三雄8月營收，未演先轟動。(工商時報)
5.台股9月天，四大題材輪動。(工商時報)
6.施打對象朝令夕改，政府應道歉。(中國時報)
7.晶圓代工漲價，還沒完。(經濟日報)
8.台股迎773億資金活水。(經濟日報)
9.TV面板價格雪崩，何時觸及成本線？(電子時報)
10.HPC、SoIC散熱瓶頸如何解？台積主導權提升。(電子時報)
大陸頭條：
1.廣州祭出「二手房參考價」大招，多地二手房去泡沫進行時。(21世紀經濟報導)
2.國常會：加強政策儲備，做好跨週期調節。(證券時報網)
3.銀行信貸投放料加碼，房貸政策難獲鬆綁。(證券時報網)
4.「迎峰度夏」已過，高煤價回落預期增強。(證券時報網)
5.科創板解禁潮洶湧，詢價轉讓漸成減持新趨勢。(證券時報網)
6.乘聯會：初步預計乘用車市場8月零售量同比下降13%。(證券時報網)
國際頭條：
1.克利夫蘭聯準銀行總裁：還不相信近期的通膨急升足以實現聯準會目標。﹙路透社﹚
2.傳新加坡交易所考慮放寬SPAC上市規定。﹙路透社﹚
3.莫德納在日本召回三個批次的疫苗，此前發現不鏽鋼污染物。﹙路透社﹚
4.中國網遊新規釋放的信號：政府將監管私人生活、塑造下一代。(華爾街日報)
5.北韓拒絕了Covax提供的科興新冠疫苗。(華爾街日報)
6.印度第二季GDP增速達創紀錄的20.1%，但仍未擺脫疫情衝擊。(華爾街日報) (編輯整理：李慧蘭)
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