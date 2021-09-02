【時報-台北電】有小非農之稱ADP 數據出爐，美國8月ADP就業數據僅增長37.4萬，低於預期，緩解市場對聯準會收緊資金的緊張情緒，周三美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.52%~+0.33%，其中科技股相對強勢，那斯達克指數再創新高，台積電ADR則上漲1.22%。

周三台股加權指數處於整理格局，但細看盤面結構，電子、傳產族群走勢分歧，IC設計表現亮眼；航運、台塑四寶等傳產股震盪收低，終場加權指數守穩在季線之上，下跌16.30點、以17,473.99點作收，跌幅為0.09%，成交金額為3635.95億元。

周三大盤價穩量增，當沖警示新制8/27日上路以來首次突破3500億元之上；短線支撐為5日線(約17328點)，未跌破5日線前，短多格局延續。KD黃金交叉，但K值達90以上超買區，仍須提防指數可能回測5日線。

近日台股呈現驚驚漲的格局，並重返季線之上，但建議投資人仍應避免「害怕錯過反彈行情」的心態，若手上持股有基本面觸頂的疑慮，逢高宜適度減碼，並避開在大盤反彈過程中，股價不漲反跌、法人連續賣超的個股，指數方面，仍需密切觀察成交量變化，後續選股方向，則可留意半導體、IC設計、車用、PCB、鋼鐵、金融等。(日盛投顧提供)

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