【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三那斯達克指數創歷史收盤新高。終場道瓊工業指數跌48.2點或0.14%，為35,312.53點。標普500指數收漲1.41點或0.03%，為4,524.09點。那斯達克指數漲50.15點或0.33%，收在15,309.38點。。

2.亞洲製造業，8月全疲軟。在新冠疫情擾亂供應鏈的影響下，亞洲製造業活動8月動能普遍減弱，東北亞日本與韓國製造業擴張力道放緩，東南亞七個會員國全數陷入萎縮，此為2020年5月以來首見。市場擔憂，民間消費力道減弱，若製造業再陷入低迷，恐不利於亞洲經濟成長。

3.ADP就業報告低迷，美元跟跌。美國官方就業報告出爐前夕，有「小就業報告」之稱的ADP就業數據顯示8月民間就業僅增加37.4萬，遠低於市場預期，透露Delta疫情升溫可能衝擊就業市場復甦，並將影響聯準會(Fed)量化寬鬆退場的時程布局。

4.OPEC＋上修石油需求預測。產油國聯盟(OPEC+)在召開會議前夕調高全球石油需求成長預測，加上還有美國施壓增產，市場出現不排除OPEC+做出擴大增產可能性的聲音，不過多數分析師仍認為，該組織將維持既有增產步調計畫不變。

5.70％成人2劑疫苗接種，歐盟達標。歐盟宣布，今夏結束前已達到70％成人完成新冠疫苗完全接種的目標，顯示儘管年初施打疫苗起步緩慢，但隨後已急起直追，如今成人接種覆蓋率已超越美國。不過世界衛生組織（WHO）也警告歐洲接種速度似乎放緩。

6.艾達災損上看200億美元，灣區煉油廠重啟運作。美國產油重鎮路易斯安那州的煉油廠，因艾達颶風（Ida）侵襲被迫關閉，近日已逐步恢復產能，主要輸油管也全面恢復運作。儘管墨西哥灣區能源業可望很快從風災打擊中復原，但艾達颶風造成的災損，估計多達200億美元。

7.法國重罰5億歐元，谷歌要上訴。網路巨擘谷歌今年7月遭法國競爭管理局重罰5億歐元（約5.91億美元），原因在於該公司違反命令、未與當地出版商洽談內容付費協議。谷歌1日表示，此罰款不成比例，忽視他們為達成協議所做的努力，因此將提起上訴。

8.相隔六年，微軟10月推Win 11。微軟宣布即將推出最新一代電腦作業系統Windows 11，自10月5日起符合規格的個人電腦（PC）即可免費升級。Windows 11成功問世，將進一步鞏固該系列作業系統的地位，也有利於微軟Azure、Office等其他事業發展。

9.Delta再掀美衛生紙之亂。今年以來美國振興措施成功刺激消費需求，如今開學季來臨又遇上變種病毒肆虐，導致美國人又開始搶購衛生紙。美國最大衛生紙及紙巾製造商寶僑（P&G）持續擴大產能，而零售通路也竭盡所能補滿貨架。

10.目標募資10億美元，印度叫車服務Ola擬上市。外媒引述消息報導，日本軟銀集團（Softbank）投資的印度叫車服務業者Ola計劃透過IPO（股票首度公開上市）方式募資10億美元。據傳Ola已選定花旗集團、印度科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra）與摩根士丹利做為承銷銀行。

(時報資訊)