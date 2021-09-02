【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.球晶圓代工龍頭台積電宣告漲價，產業熱度持續沸騰，麥格理證券剖析晶圓代工報價與供應商毛利率變化，看好成熟製程將再啟動新一輪上漲，最看好以成熟製程為主力的指標股聯電、世界先進2022年毛利率大飆升。大和資本最新加入看多台積電行列，升評「優於大盤」。

2.中華經濟研究院公布8月台灣非製造業採購經理人指數（NMI）上揚3.5至56.7，是連續第三個月走升，且已連兩個月維持擴張（數值高於50）。中經院指出，隨著本土疫情警戒降級，加上8月有開學前的龐大消費潮，相關產業景氣已從谷底翻揚好轉，正向商機甚至可望一路延續到冬季。

3.基本工資審議委員會9月底前即將召開，備受矚目。經長王美花1日接受媒體專訪表示，製造業與內需服務業在疫情之下呈現兩樣情，內需型受創很深，但製造業出口暢旺，且今年主計總處預測GDP達5.88％，「基本工資說不能調，恐怕很難」。

4.不畏7月全球金融市場震盪，勞動基金7月投資收益達222.2億元，累計前七月衝高至3,224.8億元，收益率7.04％；加計衛福部委託的國保基金及退撫基金，7月三大政府基金單月獲利近241億元，累計前7月衝上4,085億元。政府基金對下半年景氣、疫情等整體看法偏正向，對今年投資收益看法也樂觀。

5.台股9月首個交易日小跌16點，終結連七漲，不過，成交量能略見回溫，有利行情續揚。投顧法人認為，目前資金面憂慮暫緩，產業趨勢成觀盤重心，電子股點兵第三代半導體、半導體漲價受惠股，以及IC設計次族群；傳產部分則看好鋼鐵、節能等政策加持股，四大族群可望輪動接掌多方令旗。

6.晶圓代工漲不停！聯電再傳11月將調漲代工價、法人「大力相挺」，股價1日盤中衝上64.5元，創近21年來新高。帶動「聯家軍」股價紅不讓，智原投信連十買、股價亮燈漲停，矽統、宏齊亦強漲逾半根漲停板，集團股同歡。

7.振興五倍券刺激消費多元計畫進入倒數。金融業者指出，為力拚振興五倍券刺激消費，經濟部已與各銀行、電支電票相關業者開會，預計活動期間將9月22日上路，至明年4月30日止，而相關綁定優惠提案必須在9月2日下午5點前送件，多家國銀正積極研擬最吸睛的五倍券綁定加碼回饋方案。

8.國發會主委龔明鑫1日表示，政府編列1,100餘億發放五倍券，加上店家、銀行及地方政府加碼比去年熱烈，可望推升經濟成長，依主計總處估今年經濟成長達5.88％，若再加上五倍券的效果，今年經濟成長率有機會達到6％。

9.中鋼8月出貨呈現「內熱外冷」情況，含旗下中龍鋼鐵出售量達到107萬公噸，其中，中鋼占78.1萬公噸，中龍28.9萬公噸，略低於預期目標。對此，中鋼執行副總黃建智表示，國內出貨保持熱度，下游客戶提貨意願仍強，但外銷量減少一些，主要是受到馬來西亞和越南疫情及船期安排的影響，所幸影響不大。

10.台股上市股市值排名變變變，證交所統計，聯電股價創21年來新高，市值也直逼8,000億元大關，再度衝上第七高，然水手繼續落水，長榮掉到市值前10名之外。

(時報資訊)

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