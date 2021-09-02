【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.742元兌一美元收市，升值3分，成交值為10.53億美元。

2.集中市場01日融資減為2675.55億元，融券減為485393張。

3.集中市場01日自營商買超29.95億元，投信賣超5.93億元，外資買超144.75億元。

4.驊訊受惠於新冠疫情推升宅經濟，基本通訊耳麥、入門和高階遊戲耳機市場相關音訊晶片出貨暢旺且供不應求，加上順利調漲價格，推升8月合併營收達2.01億元，再創單月營收歷史新高。驊訊在手訂單已經一路滿到年底，法人看好第三季營收較上季成長逾二成改寫新高，營收也將逐月成長到第四季。

5.湧德因近期股價飆漲，1日應主管機關要求公布7月自結數，營收5.82億元、年增28.48％，獲利3,900萬元、年增387.5％，每股盈餘0.56元、年增409.09％，單月獲利優於第一季表現。

6.汽車、顯示面板、電腦周邊等產品需求強勁，帶動定穎第三季訂單滿載，法人表示，看好該公司產能利率保持高檔，以及產品組合往高階方向移動，如新能源車比例增加，樂觀看待定穎第三季營收有望續創新高，獲利、毛利表現也會持續成長。

7.受到疫情影響，部份原物料供貨延遲，導致智慧電表業者斯其大科技今年上半年合計營收僅2億多。斯其大表示今年2021訂單所需要的原料已在第二季陸續到貨。自5月起逐漸開始恢復正常生產速度，也因此6月營業額大幅成長到約1.6億元。斯其大2020年營收7.8億元，EPS 5.38元，雙創歷年新高，而董事會也已通過配發現金股利4.5元，股票股利0.5元。

8.英特爾衝刺新一代Eagle Stream伺服器平台銷售，超微新一代Genoa伺服器平台也會在2022年推出，主攻伺服器遠端管理晶片（BMC）市場的信驊直接受惠，在獲得台積電的晶圓代工產能支援下，訂單能見度已看到2022年第四季。

9.靜電防護元件供應商晶焱受惠於WiFi 6、5G等高速通訊及傳輸介面技術世代交替，帶動靜電放電（ESD）防護元件出貨暢旺，上半年每股淨利3.94元優於預期，下半年產能仍供不應求。由於先進製程持續推進到7奈米及5奈米，包括5G裝置及車用電子等應用需要採用更多ESD防護元件，晶焱下半年接單滿載，營收將逐季創下新高，2022年出貨可望再締新猷。

10.缺料問題未解，越南廠又因疫情尚未完全復工，拖累光學鏡頭廠佳凌7月營收觸底，所幸新接的大鏡頭訂單現正加緊認證中，有望在2021年底前出貨，由於此產品的工藝較高，平均客單價（ASP）也高，若能順利出貨，應可彌補缺料帶來的營收影響，讓第四季營運回溫。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意