【時報記者王逸芯台北報導】凌通(4952)受益於全球MCU(微控制器)持續缺貨，上半年每股賺2.5元，寫下歷史新高，目前看到客戶端依舊供不應求，市況熱絡，且在客戶需求延伸下，明年動能將與今年差不多。

受惠於各產品線需求均強勁，凌通第二季營收9.48億元，季增加30.76%，年增加27.42%，稅後純益為1.75億元，季增加80.41%、年增加119.2%，每股獲利1.61元，單季毛利率為44.1%，季增加4.62個百分點、年增加10.22個百分點，包括單季每股獲利、毛利率均寫下歷史新高。

凌通累計上半年凌通營收為16.73億元，年增加37.59%，稅後純益為2.72億元，年增加174.2%，每股獲利為2.5元，毛利率為42.06%，年增加7.79個百分點。

凌通主要營收來自多媒體產品、占比達40%，消費性IC則為30~35%，其餘的15-20%就是MCU。目前多媒體產品除傳統產品外也持續向外延伸，新增很多應用產品。

面對晶圓成本喊漲，凌通其實今年已經調漲多次，後續會再根據成本調整，客戶也多能理解。凌通目前價格是以月為單位的滾動調整，相較過去以季度為主，確實是沒有出現過的。

全球MCU供不應求，凌通表示，目前客戶端需求還是很強勁，尚無法滿足所有訂單，且明年在客戶需求延續的狀況下，市況呈現供不應求，預計明年的市場狀況也會和今年差不多。

在車用佈局上，凌通目前也有導入歐系、東南亞及大陸車廠的前裝市場，下半年預計陸續步入量產。

(時報資訊)

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