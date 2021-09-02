【時報-台北電】台指期週三上漲19點至17474點。價差方面，台指期轉為正價差0.01點，電子期轉為正價差0.01點，金融期逆價差縮至-3.74點。現貨部分，三大法人買超170.91億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加891口至-10581口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1035口至-20199口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2522口至-11326口。

週二公布美國8月消費者信心指數為113.8，降至6個月新低，主因為對Delta變種病毒的憂慮，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌0.11%，標普500下跌0.13%，那指下跌0.04%，費半下跌0.83%。台股週三週結算呈現狹幅震盪整理，盤中一度回測季線支撐，最低來到17415.52點，所幸在半導體類股撐盤下使跌幅收斂，加權指數終場下跌0.09%，收17473.99點，權值股來看，台積電漲多拉回，下跌0.16%，收613元，聯發科及聯電則分別有2.89%、1.58%的漲幅，收927元及64.1元，傳產及航運類股較為疲軟，其中貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都下跌逾5%，金融股也在連日強勢後拉回整理，整體來看，台股均線呈仍呈多頭排列，但仍需觀察成交量是否能放大跟上，此外也要留意縮減購債的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，投資人宜做好停損停利。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17400點，賣權未平倉最大量集中在11200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.39降至1.22。VIX指數上漲0.02至19.18。整體選擇權籌碼面偏空。(永豐期貨提供)

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