泛美衛生組織（PAHO）今天表示，美國及加拿大多數民眾已接種COVID-19疫苗，但拉丁美洲及加勒比海地區有3/4人口尚未完整接種，促請各界分享疫苗拯救生命。
泛美衛生組織主任埃蒂安（Carissa Etienne）強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊疫苗取得機會不平等的美洲地區，拉美地區染疫死亡人數占全球總數近1/3。
她呼籲，全球各地疫苗過剩的國家，應儘快與美洲地區分享疫苗，以拯救生命。美洲地區還需要5.4億劑疫苗，以確保境內各國可以為至少60%人口進行疫苗接種。
埃蒂安指出，保護人們免於Delta等變異株的最好方法，就是使更多人完整接種疫苗。（譯者：陳正健）1100902
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