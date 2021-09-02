在美軍最後一批人員撤離阿富汗後，武裝組織塔利班（Taliban）今天在阿富汗遊行慶祝勝利，並且展示他們掠奪而來的部分美國軍事硬體。

法新社報導，在通往阿富汗第二大城坎達哈（Kandahar）的高速公路上，有多輛綠色裝甲戰鬥車以一路長縱隊行駛，多數車上天線掛著黑白相間的塔利班旗幟。

塔利班戰士操縱著美國、北大西洋公約組織（NATO）和阿富汗軍隊先前使用的多用途卡車，並且手持美國M16步槍等輕武器。

在最近幾天，可以看見至少有一架美國黑鷹（Black Hawk）直升機在坎達哈上空飛行。（譯者：陳正健）1100902

(時報資訊)

#塔利班 #阿富汗 #美國 #美軍 #撤離

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