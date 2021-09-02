華爾街日報報導，美國總統拜登2008年曾在阿富汗遭遇暴風雪，一名口譯員當時曾幫助營救他，如今這名口譯員無法搭上離開喀布爾的撤離班機，目前正在躲藏。

華爾街日報昨天報導，拜登2008年還是參議員時，曾與參院同僚黑格（Chuck Hagel）及凱瑞（John Kerry）造訪阿富汗，期間遭遇暴風雪，迫使他們的直升機降落在偏遠地區。

當時，拜登一行人面臨遭遇民兵組織塔利班（Taliban)攻擊的風險，一位口譯員加入小型軍事快速應變部隊， 一同從巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）駕車前往山上營救他們。

華爾街日報為保護這名口譯員的身份，只提及他叫「穆罕默德」（Mohammed），他當時定期為美國陸軍工作，參與戰鬥任務。

13年後，在塔利班在阿富汗各地掌權之際，「穆罕默德」未能及時使他的移民美國申請獲得處理，無法搭上撤離班機。

「穆罕默德」昨天接受華爾街日報訪問時呼籲說：「哈囉，總統先生：請拯救我及我的家人。別忘了我在這裡。」

華爾街日報指出，「穆罕默德」與他的妻子及4個孩子正在躲藏，因為他們擔心塔利班在喀布爾掌權後會進行鎮壓。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美國希望能幫助他。（譯者：陳正健）1100902

(時報資訊)

#口譯員 #華爾街日報 #拜登

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