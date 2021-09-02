台塑集團創辦人王永慶過世後，渣打銀行有筆1億1485萬多元遺產尚未分配，大房王月蘭死後的遺囑執行人、前大法官戴東雄等人提告，請求分割遺產，一審敗訴上訴後，王永慶的繼承人達成和解，月前撤回起訴，官司落幕。

根據司法院法學資料檢索系統的資料，王永慶子女和解部分，只包括渣打銀行1億多元的遺產，王永慶海外遺產部分，目前繫屬於國外法院，無法確認遺產範圍及金額。

2008年王永慶過世，王家所有繼承人在2010年共繳納遺產稅高達119億7668萬多元，2012年渣打銀行通知台塑集團，要歸還王永慶生前存進的1億1485萬多元備償擔保金，因此衍生本件官司。

前大法官戴東雄、律師許進德及施中川，因被法院裁定為王月蘭的遺囑執行人，他們以王永慶的子女王文洋、王文祥及王貴雲、王瑞華及王雪紅等9人為被告，提起本件請求分割遺產訴訟。

北院2019年審理後認為，戴東雄等人主張王永慶海外還有遺產存在，但卻只以本案1億多元遺產做為分割對象，且未經全體繼承人同意，請求分割遺產顯無理由，逕行判決駁回。戴等人不服提上訴。台灣高等法院審理後，經多次調解協商，出現戲劇化轉折，王永慶子女達成和解，戴東雄等人具狀在7月30日撤回起訴，終結本件訴訟。

李寶珠等人委請理律法律事務所澄清，本案所有繼承人都簽有保密協議，對和解協議及內容，負有永久保密義務。李寶珠委任律師強調，媒體報導王文洋主導提起本件渣打銀行訴訟，主要目的在否定李是王永慶合法配偶地位，但李寶珠是王永慶合法配偶一事，早經最高法院102年度台上字第2301號判決指出，及台灣高等法院102年度家上更（一）字第6號裁定調查確認。期望和解協議當事人都能本於和解初衷，恪遵保密協議，勿再以不實消息誤導外界。

(時報資訊)

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