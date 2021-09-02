警戒降級拚買氣！台灣彩券昨宣布，今年要擴大舉辦中秋節加碼活動，不僅加碼總獎金高達8.4億元，活動期間還橫跨中秋、雙十兩大節慶；其中，最受彩迷喜愛、矚目的大樂透，這次加開168組、100萬元獎項，是歷年來非春節期間加碼獎項最多的一次，威力彩頭獎也將機動加碼2億元，希望彩迷走出疫情陰霾，把握加碼機會添財運。

台彩中秋、雙十加碼各項利多齊放，除威力彩、大樂透外，今彩539、賓果賓果、39樂合彩也統統加碼；台灣彩券表示，今年5月中旬疫情急遽升溫、民眾減少出門，影響公益彩券經銷商收入與挹注社福財源的公益盈餘，現在疫情降級，特別擴大舉辦加碼活動。

以「大樂透」為例，自9月7日起到10月15日共12期每期各加開1組9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元，共加碼168組100萬元，總加碼金額1.68億元，取「一路發」的諧音，讓民眾討個吉祥好兆頭。

威力彩日前開出27億元高額頭獎，台彩董事黃志宜昨也透露，這名幸運兒的彩券買法；黃志宜表示，獲得27億元的幸運兒至今還沒前來領獎、也未曾與台彩聯繫過，但可以確定的是，中獎彩券是第二區01至08、800元包牌，第一區則是電腦選號中獎的，不過，幸運兒可能不只買1張，總計花多少錢仍是未知數。

對於喜歡追逐大獎的彩迷，還有很多機會；除威力彩、大樂透電腦彩券外，台彩今（2）日也推出風靡全球、首度在亞洲發行的「小精靈」主題刮刮樂，以及年中最高頭獎1000萬元的「大麻將」與應景有趣的「烤肉趣」共3款新品，總獎項超過491萬個，總獎金逾29億元。

(時報資訊)