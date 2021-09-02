本土疫情降溫，新車買氣跟著解封，8月車市絲毫不受民俗月影響，衝出3.3萬台大量，商用車表現更加亮眼。「商用車一哥」中華車在自主品牌CMC與三菱乘用車雙引擎助攻下，單月掛牌超過3千台，穩坐國內第二大車廠。

警戒降級點火車市，再加上各廠牌為了補前兩個月空缺的業績，加碼促銷，8月掛牌3萬3148台，較去年同期小減3個百分點，對比去年無疫情及民俗月干擾，買氣其實更旺。

商用車成長較去年同期成長20.8％，RV車較去年同期成長10％，反彈最為顯著。中華車主管表示，為把握疫情趨緩後的商機，8月起打出全車系試乘月月抽百萬購車基金活動及試乘禮好康，同時推出限定車型最高購車優惠達11萬的好康，推升每日來店客數成長逾3成。

中華車受惠於CMC商用車熱銷，加上三菱乘用車表現應有銷售水準，8月掛牌數3339台，市占率達10.1％，穩居國內第二大車廠地位，內部評估在7月27日警戒降級後，國內車市消費動能將會逐步回復，下半年將更積極銷售。

中華車今年商用車銷售目標4萬台，含代工大車及進口車則估5萬台，相較於部分車廠為晶片短缺所苦，中華車去年開始提高庫存，也對外掃貨，隨著解封利多，預期第3季銷量有望呈現季增、年增表現，第4季會比預期好。

中華車評估，疫情趨緩之下，加上政府規劃發行振興五倍券的情況下，內需消費動能將逐步回復，雖然汽車是高價品，拿五倍券買車的可能不會多，但只要信心回來，自會激發民眾換車需求，對車商業績都是利多。

中華車9月祭出限定車款享3萬公里以內回廠定期保養機油免費，另購買OUTLANDER特定車型再享「振興月大禮包」，3萬公里內機油免費、套裝配件加碼送、環景特視版優惠購、60萬高額0利率、政府舊換新補助5萬元。

(時報資訊)