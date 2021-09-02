基本工資審議會即將在9月開會，經濟部長王美花昨上節目表示，我GDP成長率高、製造業表現亮麗下，基本工資很難不調。惟因新冠疫情衝擊，製造業與內需業呈兩極化發展，會思考配套措施。據了解，時薪與月薪脫鉤不在配套考量內，但製造業與商業服務業薪資脫鉤，有可能列入討論。

近6萬人無薪假創新高

據勞動部昨天公布統計指出，全台有4822家、5萬8731人放無薪假（減班休息）、家數及人數皆再創下三級警戒以來新高，重災區仍是「住宿及餐飲業」受創最嚴重有1120家、2萬4795人放無薪假。惟依行政官員態度顯示，基本工資調漲勢在必行，外傳月薪可望調漲5％以上，時薪也將調升3％。

針對基本工資恐調升，商總主席賴正鎰提出四大建議，首先是暫不調時薪，因會聘僱時薪勞工的行業大部分都是餐飲業、服務業或飲料店，正好就是這次本土疫情擴散受害最慘的行業；其次，即使要調，調整幅度最好不超過2％；第三，可以在地價稅、房屋稅等稅予以減免，最後，對於艱困行業例如旅宿業、餐飲業以及寵物業等續發「員工薪資補貼」，讓業者有餘力面對成本增加的挑戰。

內需、工業薪資擬脫鉤

王美花表示，如果今年GDP成長5.88％，說基本工資都不能調，恐怕很難，且製造業表現這麼好，不調恐怕也不太可能。可是過去基本工資是要調就一起調，但今年製造與內需表現兩極化發展，經濟部正在思考怎麼研擬配套，是大家都能接受方案。

配套方案是否朝向「月薪、時薪」脫鉤處理，也就是只調月薪，不調時薪？經濟部官員說，因為餐飲、旅宿業中有6％正職，其他服務業也有9％多，所以光是這樣脫鉤，無法真正解決商業服務業困境，經濟部目前並無這樣的規畫。至於是否部分內需產業可與工業薪資脫鉤處理，不調或少調，則後續會再跟勞動部討論，看有無更好方案。

經濟部表示，雖然製造業景況好，但商業與服務業卻是很慘，因此一定會彙整內需產業的受損程度、影響範圍，將相關數據與分析，提交到基本工資審議會討論，供作配套規畫考量。

(時報資訊)