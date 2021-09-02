疫情舒緩，但是八大行業仍不准開門，員工叫苦連天。經濟部長王美花昨鬆口，擬拿4.0紓困剩餘經費來補貼八大行業。據了解，預計會對八大行業提供9、10月的紓困補助。原則仍以每人4萬元金額發放，但是如盤點剩餘預算不多，金額將會下修。

為提振內需、刺激消費的五倍券即將上路，國發會主委龔明鑫表示，今年採數位綁定的數位五倍券，可以領「好食券」等加碼優惠。另為推廣小攤商多收數位五倍券，王美花指示，研究對夜市、市場攤商提供2％數位交易手續費補貼。在五倍券使用的7個月內都納在補助期，但因預算有限，可能設筆數上限，避免拖垮財務。

龔明鑫表示，五倍券對經濟成長率的挹注，將落在今年第4季或明年第1季；若民眾一拿到五倍券很快就用於消費，反應速度比較快，對經濟的貢獻較多落在第4季，經濟成長率上修至6％就有期待了。

除了振興五倍券，面對舞廳、酒吧、夜店、三溫暖、KTV等八大行業，從5月中三級警戒至今無法營業，員工生計大受影響。王美花表示，會思考配合指揮中心情形，給予多一點的補助。

經濟部5到7月對業績受害的商業服務業提供營運與薪資補貼，其中對於因為中央政府命令停業者，給予企業營運與員工薪資補貼，前者1個人頭1萬給公司，後者1人發3萬元給員工，等於1人補4萬元。

這項紓困到8月31日已收攤，經濟部在此之前已經發出340億紓困金，但還有2000多件正在辦理中。而商業服務業紓困4.0總預算426億元，經盤點應還有數十億元剩餘經費。

以5到7月來說，共有1萬多家公司因停業申請紓困，不過其中包括美容美髮、K書中心，因此八大行業估約最多達數千家。經濟部認為剩餘的紓困金應該是夠用，但還需要詳細盤點。如果不足，則會將每人4萬補貼金額下修。至於只補貼到10月，是因評估疫情到時已經更為舒緩，業者營業可以鬆綁。

(時報資訊)