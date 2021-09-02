臺東的特產除了釋迦，還有目前全臺最火紅的「金鑽鳳梨」，臺東縣政府為了讓鳳梨更具市場競爭力，在鹿野鄉興建鳳梨加工中心，同步開發鳳梨加工產品，今年特別選用來自臺東的金鑽鳳梨和土鳳梨，由糕點名店「德朱利斯」精心研製「臺東鳳梨酥」，透過知名電商「台灣好農」進行推廣。

為迎接即將到來的中秋佳節，「台灣好農」即日起推出臺東鳳梨酥（10入／盒）買二送一優惠價899元的促銷方案。台灣好農董事長江衍宏指出，「臺東鳳梨酥」是中秋送禮與自用的首選，「全心鳳餡、真心全意，」線上訂購直送到府。

每年3至8月是金鑽鳳梨的產季，新上市的臺東鳳梨酥選用的金鑽鳳梨加入土鳳梨酸甜相映、爽脆的口感，吃得到餅皮酥香、內餡鮮美，咀嚼中齒頰透著金鑽鳳梨的果香與土鳳梨的酸甜，飽嘗臺東原鄉的食材風味。

臺東鳳梨酥內餡以黃金比例，調和土鳳梨的酸香及金鑽鳳梨的香甜，細細品味滿嘴的酸甜奶香，搭配扎實過癮的纖維內餡，飽滿多汁，也比傳統鳳梨更加細緻，風味濃郁、甜中帶微酸，不僅深受國人喜愛，也是近年外銷的大宗。

受到疫情衝擊，社會大眾小額捐款銳減，維持服務的社福機構也大受影響，臺東縣政府溫馨作公益，日前由縣長饒慶鈴將在地原料製成的千盒鳳梨酥，送給縣內22家社福機構。發揮愛心，關懷弱勢。

訂購或洽詢客服專線：（02）8780-3000，台灣好農官方網址：https://reurl.cc/vq96A1。

(時報資訊)