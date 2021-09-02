放眼全球股市盤整震盪下使得操作難度提高，新光人壽推出「活利贏家變額萬能壽險／年金」，連結「元大投信成長收益投資管理帳戶」主打趨勢投資與市場情緒指標控管風險，目前以電動車、半導體、5G、AI等具成長性的產業作為出發，聚焦國內優質投資標的，保費收取採新台幣單一計價，股債配置布局於全球資產以達到風險分散效益，因不另設定股權上限，依「基金風險報酬等級分類標準」為RR4風險報酬等級，屬平衡式偏股操作。

投資區域方面包含全球資產，藉以分散單一投資區域風險，同時核心投資策略亦針對投資組合長期波動度進行監控，以追求長期資本利得及風險控管為目標。

國人規劃台幣資產時偏好具備定期領回的商品，「活利贏家」同時具備定期定額撥回與台幣計價特色正是符合需求，當淨值大於8元以上，每月將依持有單位數定額撥回0.04元，若當月淨值大於10.25元以上時，則再加碼撥回0.015元（當月一次為限）。但淨值在8元以下時，為了讓帳戶能夠在低檔保留操作本錢，則將暫停撥回機制，目的就是希望能透過商品框架達到投資紀律的實現。

另外，保單持有達6年以上，將依保單週年日前十二個月帳戶價值平均值，每年額外提供0.5％的「加值給付」到投資帳戶，在長期累積下對於保戶的帳戶增值亦有所幫助，藉此鼓勵保戶做長期的資產規畫。

新壽提醒，投資型保險除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格、經濟變動和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用、撥回資產可能由該投資組合的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。詳細商品內容與規定詳參保單條款約定。

(時報資訊)