COVID-19疫情加速產業數位轉型，根據數位經濟暨產業發展協會、台經院和資策會共同研究調查發現，有七成企業缺乏熟悉營運科技並能帶領訂定方向之數位先導者，因此，資策會創生處協助經濟部工業局辦理「資服業數位轉型顧問工作坊」，自今年7月起於線上開辦6梯次，培訓超過百位中高階主管，九成以上的參加者反饋，課程中運用「STEPS方法論」，有助於掌握數位轉型工具，提高自身服務價值；資策會將持續以數位轉型種子顧問的方式，培育兼具專業與跨領域知識人才，輔導企業落實數位轉型。

「資服業數位轉型顧問工作坊」有別於以往單向式授課，第一階段以工作坊型態進行，由專業講師講授數位轉型方法論與工具使用課程，培訓轉型種子顧問；第二階段則是藉由資策會帶著已受訓之種子顧問，引導需求端客戶進行問題分析、訂定目標，進而可成功產出符合客戶需求之數位轉型藍圖規劃，深化客戶經營。

資策會創生處處長洪毓祥表示，目前臺灣企業迫切需要提升數位能力，才能帶動產業價值的增長，而資訊服務業在其中扮演重要的角色。借鏡新加坡培育專業數位轉型顧問人力模式，透過數位轉型和創新課程，並於完成課程後以實戰的方式進行演練。

另外也在拜訪產業經營者了解需求與困難後，發現「目前企業在數位轉型上所遇到的最大瓶頸是人才」，於是「資服業數位轉型顧問工作坊」應運而生，期以培養數位轉型種子顧問的方式，再將能量進一步延伸到產業界。

數位轉型並非單一數位工具或技術導入的過程，而是整合新產品或服務、新通路、新市場與新營收模式，進行商模再造，所需人才不僅須具備資通訊的技術，還必須有跨領域整合的能力。

洪毓祥處長進一步說明，為資服業培養顧問人才的能量，對臺灣軟體產業來講是很重要的事情，資策會本身就是協助資訊服務軟體產業的核心機構，會內也在做數位轉型的訓練，這次以內部實際演練與驗證，建構「STEPS方法論」工具，讓顧問群在說服客戶導入解決方案、研究發展等過程中，無論是文件、簡報或是說故事的能力，都能有更專業的表現。

(時報資訊)