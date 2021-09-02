無謂全球疫情嚴峻，Rohde&Schwarz仍堅守企業責任與專長，精益求精，不斷研發與創新。近期舉辦新產品發表，重磅推出全新數位式示波器「RTO6」、最新一代汽車雷達測試系統「AREG800A」可進行多物體橫向移動之電子模擬及新一代無線設備研發和生產測試平台「R&SRCMP180」，持續創新，重磅出擊！

Rohde&Schwarz憑藉著於RF量測儀器的專長，已延伸至Time Domain市場並深耕多年。

自第一代推出的即時數位示波器RTO1000系列起至今擴充至八個機型；2021年7月1日Rohde&Schwarz推出新一代數位式示波器「RTO6」，全新RTO6備配了15.6”全高清觸碰式螢幕，搭配友善、直觀的界面，專利數位觸發系統也使用這種經過濾波的16位信號，促使R&S RTO6能夠實現前所未有的觸發靈敏度，再小的信號也能夠觸發。

雷達感測器是自動駕駛的關鍵零件，車輛中雷達感測器的數量越來越多，因為除了遠距雷達之外，還要安裝更多的雷達角反射器，這些雷達角反射器可以監控橫向移動的物體。

最新一代汽車雷達測試系統「AREG800A」配備了整合射頻天線和訊號處理器，用於在同一晶片上進行物體辨識，因此雷達感測器測試中需要模擬待識別的物體。R&S RTS是一個目標模擬器，由R&S AREG800A後端和R&S QAT100天線陣列前端組成，能夠產生動態雷達回波，用於汽車雷達感測器測試的各個階段，包括預開發、硬體迴路實驗室測試（hardwarein-the-loop）和整合在車輛中的ADAS功能驗證。

Rohde&Schwarz的新型R&SRCMP180滿足現今的Wi-Fi 6/6E測試需求，並向下支援802.11 a/b/g/n/ac標準，面向未來，配備8GHz的頻率範圍、500MHz的頻寬、4096 QAM的解調能力與充足的輸出功率，在生產層面，WMT的客製化滿足多個待測物場景下最大化與最精準的量測，是生產與研發時皆適用的理想選擇。融合深厚技術經驗與豐富應用知識的Rohde&Schwarz將攜手與您迎接全球技術網的全新高度。

(時報資訊)