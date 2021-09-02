合庫銀行於8月31日舉辦「台灣之光‧合庫榮耀」頒獎典禮，以迎接代表中華隊參加此次東京奧運的合庫選手們帶著榮耀回國，包括羽球世界球后戴資穎、桌球黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，還有周天成、王子維、莊智淵、陳建安等選手及教練群均出席。合庫銀行董事長雷仲達親率同仁們在總行大樓頒獎典禮現場為選手喝采及獻花，也讓選手們感受到合庫同仁的熱情支持。

此次頒獎典禮由雷仲達頒發獎金嘉勉選手與教練的辛勞，奪牌選手並有加碼專案營養金、記功獎勵、晉升一職等及加薪，給予球員們鼓勵。林昀儒、鄭怡靜及戴資穎代表選手們發表感言，感謝合庫銀行長期的支持，並由桌球隊及羽球隊回贈紀念品予雷仲達，場面溫馨。

雷仲達表示，合庫支持體育活動已逾70年，此次奧運為台灣添得羽球女子單打銀牌、桌球混雙銅牌及桌球男子單打第四名，表現優異，奪牌成績創下紀錄，讓國際看到台灣的軟實力，這不僅是國家的驕傲，更是合庫的榮耀。

合庫銀行長期全力支持桌球、棒球、羽球三支球隊優秀運動員，雷仲達上任董事長四年來對於選手晉升、營養金、優勝獎金及獎勵的方式等各面向進行調整，以發揮更大的激勵作用，並照顧球員們從年輕到退休的完整生涯規劃，讓球員們在體能巔峰時期在場上盡情發光發熱，於運動生涯退役後可轉任教練或銀行行員，不只讓選手們生活無虞，更成為選手進軍國際以及實現夢想最強而有力的後盾，專心投入訓練精進球技，積極參與國內外賽事，為國爭光屢獲佳績。

合庫並連續十二年榮獲教育部體育署「體育推手獎」，每年均囊括此獎項之「推展」、「贊助」及「長期贊助」三大金質獎的最高殊榮，表揚合庫長期推展體育運動，培育無數傑出國手的卓越貢獻，期許未來能培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀之星，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。

(時報資訊)