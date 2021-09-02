美國聯準會Jackson Hole會議結束，聯準會主席鮑爾談話內容偏向中性，以確保政策的靈活度，「國際市場終於聽懂了」的情況下，黃金、原油兩項重要商品指標，價格快速向上衝刺，8月27日國際報價分別來到1,817美元和71.63美元的8月最高點。

8月油、金價格一度走低，星展集團就表示，是市場對全球經濟過度悲觀，這段期間Delta變種病毒確實是延遲了經濟復甦，但實際上經濟秩序不會脫軌，「今年第二季時，市場過度反應樂觀情緒，現在也是過度悲觀」，當全球仍關注這波Delta變種病毒疫情時，「可以開始為接下來的景氣復甦提早布局」。27日國際盤價出現黃金、油價上升到8月最高點，似已在預告接下來金融商品市場回神的可能表現。

回顧Delta變異病毒8月擴散對商品市場造成的影響，富蘭克林證券投顧指出，原油需求衝擊主要來自疫苗覆蓋率普遍較低且對疫情容忍度亦較低，導致必須採取封鎖政策的亞洲國家，需求下滑評估應為短期因素。

經過8月的停滯，主要產油國維持支出以及生產紀律，預期原油市場仍將持續處於供不應求狀態，將支撐國際油價表現。

基本金屬部分，瑞銀財富管理分析，倫敦金屬交易所（LME）銅庫存自3月起繼續上升，但上海期貨交易所的庫存卻穩固地減少，整體並未顯示季節性需求減少，保持對銅市場供不應求的看法。

富蘭克林證券投顧分析，雖然考量通膨壓力將繼續存在，抗通膨的特性仍將使黃金相關標的具有一定吸引力，但經過去年的交易熱潮後，預期投資、避險及實體需求的消退，將使金價迎來一段修整期，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵。

(時報資訊)