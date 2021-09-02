先前墨西哥一處油井台發生大火影響產量，使原油庫存持續下降至2020年以來最低水準，西德州輕原油近月期貨價格上漲，安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，全球原油供需平衡主要仍依賴OPEC＋產量控制，OPEC＋最新減產協議將提高部分產油國的生產基準，2022年5月之後實施，減產計劃則將延續至2022年底，全球原油供需短缺的情況將在2022年下半年轉為過剩。而美國頁岩油生產商資本支出受限且綠能政策壓抑傳統能源擴產，產量大幅回復的難度仍高。

林孟洼表示，歐美經濟回溫，可望持續推動全球原油需求展望，OPEC＋和頁岩油產量逐步增加，步調雖慢但預期供需吃緊情勢可望緩解，預期油價高檔震盪。

富蘭克林證券投顧說，新冠變異病毒擴散導致全球部分地區疫情復燃，然而疫苗在避免重症病例方面的成效將讓疫苗覆蓋率較高的成熟國家民眾出行所受影響較小，對原油需求衝擊主要來自於亞洲國家，因其疫苗覆蓋率普遍較低且對疫情容忍度亦較低因而採取封鎖政策，但預估亞洲國家對能源需求下滑應為短期因素，在主要產油國持續減產之下，預期原油市場仍將持續處於供不應求，支撐國際油價不墜，但接下來油價走勢仍需再關注OPEC＋會議是否修改後續增減產計畫。

元大投信表示，油價後續須持續注意各產油國減產達成率與疫情發展情況對原油供需影響程度。目前原油市場為逆價差0.47％左右，顯示油市仍呈現供不應求，即使油期貨市場呈現小幅正價差為正常市況，反映原油相關的倉儲、運輸以及保險等等的持有持本，但若正價差擴大則較不利原油走勢，若正價差收斂甚至轉為逆價差，則對油價後市較為有利。

能源股布局上，林孟洼表示，能源探勘與生產方面偏好頁岩油／氣生產者以財務體質佳、擁有較好的油、氣田業者有機會增產，帶動獲利回升；在能源設備與服務方面，可持續觀察北美採油業者資本支出，國際鑽井市場的情況；在能源轉型相關，除可再生能源外，由於傳統能源企業也爭相投入碳捕捉、減少溫室氣體排放等能源轉型之投資，可望為相關產業帶來商機，因此可留意相關轉機。

(時報資訊)