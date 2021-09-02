全球股市今年來漲聲不斷、頻創新高，統計包括NASDAQ指數、墨西哥、瑞士、印度、道瓊指數、S&P 500指數、德國、澳洲、阿根廷、加拿大、費城半導體指數、台灣、韓國、越南、巴西、紐西蘭等共16個股市都曾創下歷史新高紀錄，海外股市的好表現也讓海外ETF績效長紅。

統計投信發行海外原型ETF今年來績效，整體來看，以美股ETF表現最佳，其中，今年來海外ETF的績效王為地產ETF，打敗所有科技型及其他ETF，表現優異。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，今年以來近期美國景氣與獲利成長皆來到疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，帶動美國房市明顯轉熱，美股REITs資本利得也連帶水漲船高，道瓊美國地產指數總報酬表現也優於S&P 500指數漲幅，當前美國經濟數據表現穩健向好，近期經濟指標為疫情以來高點，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，基本面有利於房市表現，再加上現在幾乎是歷史新低的房貸利率，房市明顯轉熱，加上美國REITs股利率仍具吸引力，因此，美國REITs後市表現可期。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，疫情可望在2021年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估2021年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，市場預期長照機構的入住率有望在第一季落底後逐季回升，有利於長照產業獲利恢復至疫情爆發前水準，在全球人口高齡化的剛性需求帶動下，醫療保健REITs投資商機長線可期。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，隨著疫苗的進一步施打，趨勢必有所改善，隨著更多區域的重新開放，以及醫療辦公樓將恢復正常營運，已觀察到更多的患者回流就診，隨著活動限制的解除，高齡設施住宅開放讓家庭成員拜訪，居住活動感到更自在，吸引更多高齡人口入住。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，待成長潛力與業績表現反映在股價上，後疫情時代的表現仍可期待。

(時報資訊)