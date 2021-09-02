近期股市震盪，主要反映變種病毒、大陸及亞洲疫情、供應鏈斷鏈風險，但變種病毒對美國影響仍可控，聯準會將啟動縮表及緊貨，對REITs影響應是暫時，尤其預期通膨走升，有望增添REITs報酬動能，以2006～2020年數據來看，當美國GDP與通膨成長率走升，醫療保健REITs平均仍有15％年報酬，遠優於全球股票的8％，全球債市的3％。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，統計顯示，醫療REITs三大龍頭業者2021年的FFO（營運現金流）將衰退10.4％，但2022年將成長12.2％，回歸正增長。因疫情衝擊，許多長照機構興建取消，目前興建／庫存比下滑至2014年以來低點，一旦入住率回升，供給漸吃緊，業者收租能力、利潤率將得到改善，有助提升醫療保健REITs相關公司後市營收及展望。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs成長性加速，且股利率誘人優勢，吸引資金進駐，且基本面良好，第二季財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，高達65％REITs企業上調全年獲利展望，住宅及零售全部調升，企業資金充沛擴大併購與支出，商用不動產多頭循環可延續至2022年。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍認為，REITs基本面及第二季企業財報獲利持續增溫，下半年獲利可望持續增溫，帶動指數穩步走揚，且利差優勢持續吸引資金流入REITs，後市表現仍值得留意。區域看好北美REITs表現，亞洲地區中性看法，歐洲相對謹慎，次產業建議續留意工業物流、私人倉儲及住宅相關REITs表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊強調，NIC在8月12日公布的數據顯示，高齡住宅入住率持續加速中，眾多研究報告預估高齡住宅入住率，將於2022年恢復至疫情前水準，上調產業龍頭營收獲利預期。

(時報資訊)