近期金融市場波動劇烈，因變種病毒肆虐多國，主要國家經濟數據表現錯綜、大陸監管政策風暴沒及股市、聯準會縮減疑慮，避險情緒升溫，高防禦性及穩健固定收益資產受關注，觀察債券原型ETF表現，近三個月來以長天期美債ETF最受青睞，有利抗波動穩健因應。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，8月密西根大學消費者信心指數僅70.2，為2011年12月來低點，消費者信心大幅下跌，導致美國公債殖利率走低。市場並持續關注聯準會縮減資產規模時間點，根據最新的會議紀錄顯示，官員多支持今年開始縮減資產購買規模，但就業市場仍待改善，立即重啟升息風險仍低，有利債市表現。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧指出，波動未熄支撐債市需求強勁，近期BBB評級及高收益債增持趨勢，顯示市場仍尋求高回報。經濟復甦促企業併購活動活躍，上半年併購／收購規模近2.5兆美元，接近2020年全年規模，預期全年規模將創新高，顯示美債的市場活絡度。

美債後市觀察重點為美國就業市場穩步堅實，失業率將持續下降，Fed副主席估2022年8月可恢復到疫情前水準，在通膨達到12～18個月相對熱絡水平下，Fed主席鮑爾是否談論縮減購債，將牽動美債後市表現。建議鎖定經濟復甦相關題材，加碼資本財、娛樂及原物料等企業高收益債。

法人認為，變種病毒可能使部分地區經濟活動恢復受干擾，阿富汗地緣政治風險剛升溫，未來市場波動性仍高，支撐對避險性資產配置需求。其中長天期美債需求大，流動性充裕，且資產安全性高，利息償付無虞，長天期美債ETF不失為現階段市況反覆波動環境下，穩健收益兼顧風險考量，可適度納入投資組合。

(時報資訊)