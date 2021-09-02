最新2021年7月柏瑞「洞悉ESG」報告指出，美國經濟增速出現減緩跡象，加上市場對通膨擔憂緩解，使得美國10年期公債殖利率持續下滑，7月投資級與高收益ESG債券普遍上揚。此外，股市持續創高、投資風格輪動，科技股和景氣循環類股互有表現，亦帶動ESG股市整體收漲。

柏瑞投信表示，受惠於永續投資大潮，即使市場存有利率走升的擔憂，但保守穩健的債券投資需求仍在、且大多流入具有永續標章的債券標的。根據晨星分析，儘管全球對於ESG債券基金的需求顯著快速成長，但目前ESG債券基金的規模，僅占整體永續投資基金規模的1/5，顯示ESG債券基金市場仍有龐大成長潛力。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，市場對通膨消息的反應持續鈍化，Delta疫情的不確定再起，避險情緒壓抑美國10年期公債殖利率下探。不過，歐美企業的業績表現優於預期，帶動歐美企業債的表現。由於美國公債殖利率走勢相對築穩，7月ESG債券ETF持續吸引資金流入。

ESG股市方面，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，市場預期企業財報第二季轉佳，量化模型顯示市場風險偏好仍樂觀，受惠於景氣持續復甦，循環性產業獲利將轉虧為盈。但由於今年以來漲幅相對強勁，預期市場焦點將轉向科技等成長類股，而類股輪動有助於整體股市偏多行情。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，隨著永續發展意識持續抬頭，各國政府加緊腳步地推動相關政策，激勵企業朝綠能轉型目標努力，更促使投資方向逐步朝ESG主題邁進。不僅如此，研調機構MSCI表示，企業體質強弱與ESG表現息息相關，投資優異的ESG企業將有機會提升收益。

黃筱雲認為，目前ESG僅占全球基金市場約4.3％，但預期在政策持續深化、綠色投資意識逐步成熟下，未來的成長潛力十足，是投資人不可忽視的議題。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，全球進入通膨升溫環境，反映總體經濟的需求改善，預期在新興國家疫情逐漸改善、消費旺季來臨之際，可望貢獻新興企業債市的行情走俏。依經驗，納入ESG投資機制的新興ESG企業債指數，如2012年底至今的指數報酬率長期向上，更凸顯新興ESG企業債適合納入長線資產配置，爭取寬廣的收益空間。

(時報資訊)