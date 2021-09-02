近期美國公債殖利率出現回落，債券基金市場重新獲得資金青睞，目前全球高收益債券握有三優勢：利差維持低檔、體質轉強，市場潛在需求高，預計高收益債券基金未來可望持續吸引買盤進駐。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，債券操作上，穩定現金流是企業支付息收主要來源，因此是選債的首要考量。

短天期債券亦優於長天期債券，因為美國聯準會自6月起開始討論縮減購債，致市場震盪幅度加大，短天期高收債因短存續期間優勢，波動度維持在1％左右，受美股或美債波動影響小，因此，建議配置對相關議題敏感度較低的歐高收，並縮短存續期間來有效降低資產波動度。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭分析，全球金融市場依舊維持寬鬆環境，有利於債券利差維持低檔，債券價格有撐。此外，看好高收益債券企業體質來到近10年最好的狀態，違約率走低也將使得信用壓力降低。

全球保險公司對高收益債券需求穩定攀升，目前持有金額達2,400億美元，為史上最高，同時預計未來五年可望增加1,200億美元，擁有穩健的買盤。

觀察過去幾個月，高收益債券市場只要遇到修正回檔，就會出現買盤介入，舉例來說先前Delta病毒疫情升溫，市場略為動盪，但投資人新增持高收債與BBB級債券金額卻增加，顯示市場對收益型商品仍有極高的需求。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，觀察2013年最近一次聯準會縮減購債經驗，在政策定案前一年，美國10年期公債殖利率明顯走升，導致公債、投資級債震盪加劇，表現備受壓抑，而具有利差保護的高收益債券卻大相逕庭，不僅未受利率走升影響，更逆勢突圍領漲。

全球、美國和歐洲高收益債券在縮表政策定案前三個月，平均報酬率約3～4％；而政策定案後，表現同樣亮眼，尤其是歐高收，在後12個月，平均報酬率7％，優於美高收的1.9％。

安本標準投信投資長彭炫通分析，前一波央行的購債計畫，已推升債券價格，使得收益率弱化。在這輪周期，將投資組合轉向政府公債及投資等級債的配置策略已不再合乎時宜，建議想要追求收益的投資人，不妨將資金移向受惠於經濟復甦且相對便宜的高收益債與新興市場債。

(時報資訊)