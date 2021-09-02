美國聯準會（Fed）主席近期於全球央行年會當中表態：升息時機未到，預料全球低利率環境短期內不會反轉，資金對固定收益商品需求強勁，高收益債券投資市場持續火熱。投信法人表示，看好美國高收益債券擁有高殖利率及信用評等獲得調高兩大優勢，是投資人當前首選標的。

根據資料統計，目前美國高收益債券殖利率約4.7％，傲視其他主要債券，不僅遠高於美國投資等級債的2.07％以及美國主權債的0.87％，甚至高於新興市場債券，高殖利率的特色吸引今年來市場資金青睞。

美國高收益債市今年體質明顯轉佳，整體信用評等來到近年高檔，主因受惠經濟復甦以及寬鬆貨幣政策。瀚亞投資─美國高收益債券基金研究團隊指出，美國高收益債券市場今年來升評浪潮不斷，第一季淨調升金額為317億美元，第二季獲得淨調升金額更是翻倍至1,130億美元，來到近十年來最佳狀態，預計可望發酵至2022年。

展望高收益債券後市，瀚亞投資研究團隊認為，從目前美國施打新冠肺炎疫苗後的保護力來看，整體表現正向，觀察到多數民眾生活陸續重回正軌，中長期走勢樂觀，因此有助於經濟復甦、企業獲利增加，進而支撐美國高收益債券市場。

目前美國聯準會對升息並無迫切態度，其他主要國家央行則是維持寬鬆政策不變，低利率依舊是目前金融市場常態。因此，擁有較高殖利率，以及信用評等逐步提升的美國高收益債資產，為現階段最佳投資標的，投資人應挑選長期淨值穩定成長，並且能提供較穩定收益來源之基金標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，由於高收益債的利差仍存在收斂空間，加上債信品質及違約狀況改善，有助進一步強化高收益債投資需求，因此後市表現不看淡。此外，在低利環境料將延續更長時間與流動性充沛的前提下，預期資金將持續湧向高息資產，對優高收而言相對有利。

投信法人強調，美國高收益債受惠於經濟基本面良好，違約率也處在長期均值之下，美股企業財報整體獲利表現仍穩健向好，因此在上述條件支持下，後市表現仍不看淡。惟考量現階段市場仍持續面對國際政經不確定性的影響，因此建議穩健型投資人不妨進一步考慮優先順位高收益債。

(時報資訊)